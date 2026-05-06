Sejdiu: Në zgjedhje po shkojmë sepse Kurti s’deshi që Vjosa Osmani me u rizgjedhë presidente

06/05/2026 23:36

Në emisionin “Rubikon” në Klan Kosova, Dardan Sejdiu deklaroi se partitë po hyjnë në zgjedhje sepse Kurti nuk pranoi që Vjosa Osmani të rizgjidhet presidente, transmeton Periskopi.

Ai kritikoi udhëheqjen e Kurtit, duke thënë se ai punon vetëm me njerëz të nënshtruar dhe jo me ata që kanë mendim të pavarur.

“Në këto zgjedhje po shkojmë sepse Kurti nuk deshi që Kosova me vazhdu me Vjosa Osmanin si presidente por me atë që VV e bën tokë, do të thotë, VV tokë e bën kë?”.

“Për me citu Glauk Konfjucën. Dmth VV të bën tokë. Konjufca e di që çka ka bë ky njeri është prolongim i një gjëje të pashmangshme”.

“Kurti nuk mund të punojë me njërëz që kanë mendim, por vetëm me njerëz të nënshtruar”, përfundoi Sejdiu.

