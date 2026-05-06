Kajtazi: Kurti i shqetësuar për komunikimin e Osmanit me elektoratin
Opinionisti Vehbi Kajtazi ka folur lidhur me zhvillimet politike në vend. Ai u shpreh se kryeministri Albin Kurti është i shqetësuar për mënyrën se si Vjosa Osmani po komunikon me elektoratin. “Unë mendoj që z.Kurti tashmë është i shqetësuar për mënyrën se si znj.Osmani po komunikon me elektoratin, përfshirë video-mesazhin e sotëm për diasporën”, tha…
Lajme
Opinionisti Vehbi Kajtazi ka folur lidhur me zhvillimet politike në vend.
Ai u shpreh se kryeministri Albin Kurti është i shqetësuar për mënyrën se si Vjosa Osmani po komunikon me elektoratin.
“Unë mendoj që z.Kurti tashmë është i shqetësuar për mënyrën se si znj.Osmani po komunikon me elektoratin, përfshirë video-mesazhin e sotëm për diasporën”, tha ai në Klan.
Kajtazi gjithashtu foli edhe për çështjen e kartonit të gjelbër, duke e pyetur Kurtin se pse nuk është marrë me anëtarësimin e Kosovës në të.
“Pse nuk e anëtarësove Kosovën në kartonin e gjelbër? Kur ke aplikuar, a ke negociuar me dikë që 6 vjet, përveç me Serbinë që ke negociuar për çështje që kanë shkuar në funksion dhe në shërbim të pakicës serbe, a fole ndonjëherë ti për këtë çështje?”, ushpreh Kajtazi.