Nagavci: LDK nuk i kanë nxjerrë nënshkrimet për Osmanin
Ish-deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Arbërie Nagavci ka mohuar se LDK i ka nxjerrë nënshkrimet për Vjosa Osmanin.
Ajo ka kritikuar ashpër kryetarin e LDK-së, Lumir Abdixhiku, duke thënë se është e papranueshme një deklarim i tillë nga një lider partie.
“Është e turpshme me pa një kryetar partie që bën një blof të tillë”, ka deklaruar Nagavci në T7.