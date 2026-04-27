Seanca për presidentin nis me sallë pothuajse bosh – prezent vetëm deputetët e LVV-së

Lajme

27/04/2026 17:42

Në Kuvendin e Kosovës ka nisur seanca e jashtëzakonshme për çështjen e zgjedhjes së presidentit, mirëpo ajo ka filluar në një atmosferë të pazakontë.

Në sallën plenare janë parë vetëm deputetët e Lëvizja Vetëvendosje, ndërsa mungesa e deputetëve të partive opozitare ka qenë e dukshme në momentin e fillimit të seancës.

Seanca është thirrur për të diskutuar mundësitë për arritjen e një marrëveshjeje politike rreth zgjedhjes së presidentit, në një periudhë tensionesh mes partive parlamentare. /Lajmi.net/

