Scholz: Siguria energjetike është një problem që mund të zgjasë me vite

Siguria energjetike do të jetë problem që mund të zgjasë me javë, muaj, ndoshta edhe vite, sipas një paralajmërimi të kancelarit gjerman. Ai theksoi nevojën që Gjermania të prodhojë më shumë energji të rinovueshme për të reduktuar varësinë e saj nga importet e karburanteve fosile dhe për të përballuar mungesat e gazit natyror.

Një studim i fundit i Shkollës Hertie në Berlin tregoi se në dy muajt mars – prill, konsumi i gazit natyror nga industritë u ul me 11% në krahasim me nivelet e të njejtës periudhë të vitit 2021.

Po kështu, në të njëjtën periudhë kohore, konsumi i familjeve është ulur me 6%. Të hënën, më 11 korrik, Moska do të mbyllë tubacionin kryesor të gazit natyror të Gjermanisë, Nord Stream 1, për mirëmbajtjeje dhe teorikisht është vendosur ta rihapë atë pas 10 ditësh.

Por ekziston një shqetësim i fortë në Berlin se tubacioni mund të mos rihapet kurrë nëse Moska vendos të hakmerret kundër sanksioneve duke ndërprerë plotësisht furnizimin me karburant.

Kështu, Helmut Deddy, kreu i Shoqatës Gjermane të Qyteteve, i bëri thirrje “të gjithë shoqërisë” të reduktojë konsumin e energjisë tani, të kursejë sa të mundet gjatë verës për tu ngrohur në dimër,

Autoritetet bashkiake të disa qyteteve tashmë kanë marrë masat përkatëse. Konkretisht, ai propozoi fikjen e semaforëve gjatë natës, ndërprerjen e furnizimit me ujë të ngrohtë për ndërtesat bashkiake, muzetë dhe qendrat sportive, përshtatjen e kondicionerëve në temperatura që konsumojnë më pak energji dhe mbylljen e ndriçimit në ndërtesat historike të vendit.

Sipas shoqatës gjermane të biznesit GdW, lufta në Ukrainë do të rrisë çmimet e konsumit me 71% në 200% në krahasim me nivelet e vitit të kaluar. Kjo rritje nënkupton një kosto shtesë vjetore prej 1,000 deri në 2,700 euro për çdo familje me një person dhe deri në 3,800 euro për familjet me katër anëtarë.

Megjithatë, kjo kosto mund të rritet më tej, si rezultat i një ligji të ri që do të miratohet nga Parlamenti gjerman. Projektligji përkatës synon të parandalojë falimentimin e kompanive importuese të gazit natyror, të cilit i druhet ministri gjerman i Ekonomisë, Robert Habeck./abcnews.al/