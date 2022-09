SBAShK-u: Shkresa e avokatit të popullit nuk solli gjë të re, ​greva vazhdon SBASHK-u pas takimeve konsultative me kryetarët e niveleve komunale sindikale dhe të universiteteve, ka bërë të ditur se greva e nisur në arsim më 25 gusht do të vazhdojë. Kryetarët e niveleve komunale sindikale e të universiteteve në këto takime janë informuar nga anëtarë të Këshillit Grevist të BSPK-së për dy takimet me Avokatin e…