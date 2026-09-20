Sarah Berisha e konfirmon ndarjen nga DJ PM

Pas javësh aludimesh në rrjetet sociale dhe në mediat rozë për një ndarje të mundshme mes Sarah Berishës dhe DJ PM, ka ardhur edhe reagimi i parë nga influencerja. Sarah dhe DJ PM, të cilët e nisën lidhjen e tyre gjatë eksperiencës në Big Brother VIP Albania, kanë qenë prej vitesh një nga çiftet më…

ShowBiz

20/09/2026 20:35

Pas javësh aludimesh në rrjetet sociale dhe në mediat rozë për një ndarje të mundshme mes Sarah Berishës dhe DJ PM, ka ardhur edhe reagimi i parë nga influencerja.

Sarah dhe DJ PM, të cilët e nisën lidhjen e tyre gjatë eksperiencës në Big Brother VIP Albania, kanë qenë prej vitesh një nga çiftet më të komentuar në rrjetet sociale.

Dyshimet për një krisje në marrëdhënien e tyre nisën disa javë më parë, pasi dyshja hoqi njëri-tjetrin nga lista e ndjekësve në Instagram.

Tashmë edhe Sarah ka konfirmuar vetë se lidhja e tyre ka përfunduar.

Gjatë një sesioni pyetje-përgjigje në Instagram, ajo u pyet nëse vazhdonin të ishin bashkë.

“Jo, ne nuk jemi më bashkë. U bë disa muaj që jemi ndarë (shumë përpara se të dilte lajmi). Disa gjëra janë të shkruara për të mos zgjatur gjithmonë, por e mira është që, kur marrin fund, të ruajmë respekt për njëri-tjetrin”, u shpreh ajo.

Sarah shtoi se e ndiente të nevojshme të jepte këtë sqarim për të gjithë ata që i kanë mbështetur dhe ndjekur gjatë gjithë rrugëtimit të tyre, që nga Big Brother e deri më sot.

 

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