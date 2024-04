Sara iu përgjigjet ndjekësve: Tregon dëshirën e Bardhit për gjininë e bebes

Ish banorja e ‘Big Brother VIP Albania’, Sara Gjordeni po tregohet shumë aktive në rrjetet sociale.

Modelja gjatë gjithë kohës poston dhe gjithashtu është shumë e afërt më ndjekësit e saj, shkruan lajmi.net.

Ajo së fundi ka vendosur të ju përgjigjet ndjekësve të saj.

“Çfarë do dojë Bardhi, vajzë apo djalë?”, ishte pyetja e një fansi.

“Bardhi është TeamGirl, do një çikë të vogël, ndërsa mami do një djalë. Por do të jemi të lumtur më çfarëdo të na sjell Zoti mjaftë të jetë bebe e shëndetshme”, është përgjigjur Sara./Lajmi.net/