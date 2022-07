“Sanksionimi i Rusisë dhe marrëveshja me Kosovën”, Vuçiq: Nuk na shkon në mendje ta konsiderojmë këtë

Presidenti serb, Aleksandar Vuçiq tha sot se nuk do ta shqyrtojë kërkesën e Parlamentit Evropian për Kosovën.

Vuçiq iu referua faktit se Parlamenti Evropian ka miratuar një rezolutë që kërkon që Serbia të vendosë sanksione ndaj Rusisë për të avancuar në rrugën evropiane, por risia është se pritet nga Serbia dhe Kosova të nënshkruajnë një marrëveshje për përmirësimin e marrëdhënieve bazuar në njohje reciproke

“Të mirë, të mirë dhe të sjellshëm nuk do ta bëjmë këtë. A mund të bëjmë diçka me të denjë? Nuk na shkon në mendje. Nuk do ta konsiderojmë atë”, deklaroi Vuçiq.

I pyetur nëse do të pranonte të dialogonte me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, Vuçiq tha se do ta bënte, por se askush nuk e kishte thirrur dhe se nuk e sheh të kuptimtë këtë.

“Kam menduar se këtë ftesë do ta bëjë Miroslav Lajçak”, deklaroi Vuçiq./Lajmi.net/