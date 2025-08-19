Samiti i ardhshëm i NATO-s do të mbahet në Ankara, Rutte: Do vazhdojmë të ndërtojmë një aleancë më të fortë
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, njoftoi sot se Turqia do të presë Samitin e ardhshëm të aleancës më 7-8 korrik 2026, në Ankara. Samiti do të mbahet në Kompleksin Presidencial Bestepe (Kuliyye). Në deklaratën e tij, Rutte falënderoi Turqinë për organizimin e këtij “samiti të rëndësishëm”. Ai gjithashtu vuri në dukje se “në…
Bota
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, njoftoi sot se Turqia do të presë Samitin e ardhshëm të aleancës më 7-8 korrik 2026, në Ankara.
Samiti do të mbahet në Kompleksin Presidencial Bestepe (Kuliyye). Në deklaratën e tij, Rutte falënderoi Turqinë për organizimin e këtij “samiti të rëndësishëm”.
Ai gjithashtu vuri në dukje se “në samitin tonë të ardhshëm, udhëheqësit do të vazhdojnë të ndërtojnë një aleancë më të fortë dhe më të drejtë” që do të jetë gati “për t’u përballur me sfidat kritike të sigurisë sonë”.
Samiti i këtij viti u prit në qershor në Hagë, Holandë, dhe në të, vendet anëtare të NATO-s u zotuan të rrisin shpenzimet e tyre të mbrojtjes në 5% të PBB-së së tyre deri në vitin 2035.
Turqia kishte pritur gjithashtu Samitin e NATO-s në vitin 2004, në Stamboll.