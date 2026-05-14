Sami Lushtaku s’ka marrë ftesë nga Prokuroria për intervistim, thotë djali i tij Mërgimi
Mërgim Lushtaku, ish-deputet i PDK-së, djali i Sami Lushtakut, ka deklaruar në Pressing se babai i tij nuk ka pranuar asnjë ftesë për intervistim nga Prokuroria lidhur me incidentin e sotëm në Skënderaj. Deklarata e Mërgim Lushtakut vije pasi Prokuroria Themelore e Mitrovicës, tha në një komunikatë se “dy të dyshuar tjerë për këtë rast…
Deklarata e Mërgim Lushtakut vije pasi Prokuroria Themelore e Mitrovicës, tha në një komunikatë se “dy të dyshuar tjerë për këtë rast me iniciale S.L., dhe K.H., deri në këto momente nuk i janë përgjigjur ftesës për intervistim”, referuar incidentit të sotëm në Skenderaj.
“Asnjë ftesë nuk i ka ardhur babait tim për t’u paraqitur në intervistë”, ka deklaruar Lushtaku për emisionin Pressing në T7.