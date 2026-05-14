Qeveria në prag të rënies: Edhe një tjetër ministër britanik jep dorëheqjen – akuzon rëndë Starmer
Sekretari i Shëndetësisë i Partisë Laburiste, Wes Streeting, dha dorëheqjen sot, duke akuzuar kryeministrin Keir Starmer se po ndjek një politikë pa drejtim të qartë dhe se po i detyron të tjerët të marrin përsipër fajin për dështimet e qeverisë së tij. Rezultatet katastrofike për Partinë Laburiste në pushtet në zgjedhjet lokale të javës së…
Bota
Sekretari i Shëndetësisë i Partisë Laburiste, Wes Streeting, dha dorëheqjen sot, duke akuzuar kryeministrin Keir Starmer se po ndjek një politikë pa drejtim të qartë dhe se po i detyron të tjerët të marrin përsipër fajin për dështimet e qeverisë së tij.
Rezultatet katastrofike për Partinë Laburiste në pushtet në zgjedhjet lokale të javës së kaluar kanë çuar në krizën më të fundit në Britani, pak më pak se dy vjet pasi Starmer fitoi një shumicë të konsiderueshme me premtimin për të sjellë stabilitet dhe për t’i dhënë fund një dekade kaosi politik.
Pas ditësh thirrjesh nga një numër në rritje i deputetëve të Partisë Laburiste që Starmer të jepte dorëheqjen ose të caktonte një afat kohor për largimin e tij, Streeting u bë ministri i parë i lartë që mori vendimin për të dhënë dorëheqjen, duke thënë se po tërhiqej sepse “tani është e qartë se nuk do ta udhëheqë Partinë Laburiste në zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme”.