FANTASTIKE: Shqipëria kualifikohet në finalen e madhe të ‘Eurovision 2026’ në Vjenë
Shqipëria është kualifikuar zyrtarisht në finalen e madhe të Eurovision 2026, i cili këtë vit po mbahet në Vjenë.
Këngëtari shkodran Alis, arriti të sigurojë një vend në natën finale pas paraqitjes së tij në gjysmëfinale me këngën “Nan”.
Alis e përfaqësoi Shqipërinë në mënyrë dinjitoze, duke sjellë para publikut evropian një baladë emocionale që u vlerësua për interpretimin dhe mesazhin e saj.