Salah e pranon se nuk kishte marrëdhënie të mira me ish-lojtarin e Liverpoolit: Kishte tensione Futbollisti egjiptian Mohamed Salah ka zbuluar në një intervistë për L’Equipe se kishte pasur tensione me ish-shokun e tij të skuadrës te Liverpooli, Sadio Mane. Salah theksoi se, pavarësisht mosmarrëveshjeve, të dy mbetën profesionistë dhe nuk lejuan që kjo të ndikonte në performancën e ekipit. “Po, pati tensione me Manen kur ai luante te Liverpooli.…