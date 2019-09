Saga e Neymar ka shkaktuar pakënaqësi në zhveshtoren e Barcelonës

Nuk është gjithçka mirë brenda dhomës së zhveshjes te Barcelona, me shumë futbollistë të skuadrës së parë duke u ndjerë të mashtruar pas një dritare transferimi që premtoi aq shumë.

Ernesto Valverde nuk ka marrë vetëm një punë sportive në duar tani, ai duhet të motivojë lojtarët e tij që të arrijnë objektivat e tyre të përcaktuara.

Shumica e skuadrës, sidomos lojtarët e moshuar, ishin shumë në favor të kthimit të mundshëm të Neymar, përcjell lajmi.net.

Perspektiva e ribashkimit të treshes MSN – e cila përbëhej nga Lionel Messi, Luis Suarez dhe Neymar – ishte tunduese dhe emocionoi pothuajse të gjithë, kështu që lojtarët kërkuan presidentin Josep Maria Bartomeu dhe bordin që të bënin gjithçka që mundnin për të nënshkruar me Neymar.

Ndjenja e lojtarëve ishte se klubi nuk ishte me të vërtetë i interesuar të ri-nënshkruajë me brazilianin dhe disa prej tyre i panë ofertat e tyre si një mënyrë për t’i mbajtur ata të lumtur.

Ivan Rakitic nuk ishte i impresionuar me mënyrën se klubi u përpoq ta përdorte atë si pjesë të një marrëveshje për të nënshkruar me Neymar, ndërsa gjithashtu ishte i irrituar me Valverden për largimin e tij nga formacioni startues në javët e para të sezonit, pavarësisht fakti që ai është plotësisht i përkushtuar dhe dëshiron të qëndrojë në Camp Nou.

Diku tjetër në skuadër, profesionalizmi i Ousmane Dembele nuk është përmirësuar, dhe biseda për një varësi nga Messi tashmë është rishfaqur pas vetëm një fitore në tre ndeshje pa atë.

Ndeshjet ndërkombëtare sjellin një pritje të mirëpritur për të gjithë të përfshirët që të shërojnë plagët e tyre dhe të rigrupohen përpara muajve të vështirë që janë përpara. /Lajmi.net/