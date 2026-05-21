Diaspora nis të pranojë fletëvotimet për zgjedhjet e 7 qershorit
Ka filluar shpërndarja dhe pranimi i zarfeve me fletëvotime për diasporën, të cilat janë dërguar nga Prishtina nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Qytetarë të regjistruar për votim nga jashtë vendit kanë konfirmuar se tashmë kanë pranuar materialet zgjedhore, përfshirë edhe studentë kosovarë në Maltë.
Pas votimit, zarfet duhet të dorëzohen në përfaqësitë diplomatike, ndërsa në vendet pa ambasada apo konsullata ato dërgohen me postë në Prishtinë.