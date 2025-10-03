Rutte pas takimit me Vuçiqin: Biseduam për bashkëpunimin me NATO-n si dhe llogaridhënien për sulmet ndaj KFOR-it dhe dhunën në Banjskë
Lajme
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, është takuar me presidentin serb, Aleksandar Vuçiq.
Në një postim në “X”, Rutte u shpreh se bashkë me Vuçiqin diskutuan për sulmin terrorist në Banjskë, duke iu referuar si “sulmet ndaj KFOR-it dhe dhunën në Banjska”.
Dyshja u takua në Kopenhagën të Danimarkës, atje ku po mbahet Samiti Evropian i Politikës.
“Ishte kënaqësi të takoheshim me presidentin serb, Aleksandar Vuçiq, në Kopenhagën. Diskutuam bashkëpunimin midis NATO-s dhe Serbisë, si dhe rëndësinë e llogaridhënies për sulmet ndaj KFOR-it dhe dhunën në Banjskë” u shpreh Rutte.