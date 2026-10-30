Posta e Kosovës nderon festivalin “Akordet e Kosovës” me pullë të veçantë postare

Posta e Kosovës, përmes Filatelisë së saj dhe në bashkëpunim me Radio Televizionin e Kosovës (RTK), ka emetuar një pullë të veçantë postare kushtuar festivalit “Akordet e Kosovës”. Pulla postare u promovua të premten mbrëma, në natën e parë të festivalit, në praninë e artistëve, mysafirëve dhe spektatorëve të shumtë. “Emisioni filatelik përfshin pullën postare…

Lajme

30/10/2026 21:50

Posta e Kosovës, përmes Filatelisë së saj dhe në bashkëpunim me Radio Televizionin e Kosovës (RTK), ka emetuar një pullë të veçantë postare kushtuar festivalit “Akordet e Kosovës”.

Pulla postare u promovua të premten mbrëma, në natën e parë të festivalit, në praninë e artistëve, mysafirëve dhe spektatorëve të shumtë.

“Emisioni filatelik përfshin pullën postare dhe zarfin e Ditës së Parë, përmes të cilit Posta e Kosovës nderon rikthimin e festivalit “Akordet e Kosovës”, duke sjell përtej kufijve historinë, identitetin dhe trashëgiminë muzikore e kulturore të Republikës së Kosovës”.

Artikuj të ngjashëm

October 30, 2026

Nga Ahmet Isufi deri tek Gazmend Hoxha, zyrtarët që dhanë dorëheqje...

October 30, 2026

Rina Dragidella, mbesa e Xhelal Sveçlës emërohet kundërligjshëm diplomate në Washington...

October 30, 2026

Kërkuan mbrojtje, gjetën vdekjen| Çfarë dënimi morën vrasësit e grave dhe...

October 29, 2026

Zgjedhjet në Izrael: Blloku i Netanyahut prin me 53 ulëse, partitë...

October 29, 2026

Rrëzohet helikopteri ushtarak italian në Bosnjë, raportohen viktima dhe të plagosur...

October 29, 2026

Protesta masive më 31 tetor, Gen Z letër të hapur Merzit:...

Lajme të fundit

Nga Ahmet Isufi deri tek Gazmend Hoxha, zyrtarët...

Moment emocionues në BBVK 5, kujtohet ish-banorin Laurent...

Rina Dragidella, mbesa e Xhelal Sveçlës emërohet kundërligjshëm...

Kërkuan mbrojtje, gjetën vdekjen| Çfarë dënimi morën vrasësit...