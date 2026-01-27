Rritje historike e kredive në Kosovë, arrijnë në 2.684 miliardë euro
Vlera e kredive të reja të dhëna nga bankat në Kosovë gjatë vitit 2025 arriti në 2.684 miliardë euro, duke shënuar një rritje prej 3.8 për qind krahasuar me vitin paraprak. Qytetarët e Kosovës po marrin më shumë kredi se kurrë më parë. Viti 2025 e gjeti tregun bankar në ngritje, me mbi 2.684 miliardë…
Lajme
Vlera e kredive të reja të dhëna nga bankat në Kosovë gjatë vitit 2025 arriti në 2.684 miliardë euro, duke shënuar një rritje prej 3.8 për qind krahasuar me vitin paraprak.
Qytetarët e Kosovës po marrin më shumë kredi se kurrë më parë.
Viti 2025 e gjeti tregun bankar në ngritje, me mbi 2.684 miliardë euro kredi të reja, teksa interesat nisën të lëvizin ngadalë pas disa viteve stabiliteti.
Vlera e kredive të reja të dhëna nga bankat në Kosovë gjatë vitit 2025 arriti në 2.684 miliardë euro, duke shënuar një rritje prej 3.8 për qind krahasuar me vitin paraprak (2024), kur kjo vlerë ishte 2.587 miliardë euro.
Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, kjo është shifra më e lartë e kredive të reja të regjistruar ndonjëherë në vend, duke reflektuar një aktivitet të shtuar kreditues si në sektorin e ekonomisë familjare ashtu edhe atë të biznesit.
Të dhënat për kreditë e reja në Kosovë (2015–2025):
2015 – 1.102 mln € | 8.3% interes
2016 – 1.025 mln € | 7.5%
2017 – 1.293 mln € | 6.8%
2018 – 1.367 mln € | 6.6%
2019 – 1.441 mln € | 6.5%
2020 – 1.468 mln € | 6.2%
2021 – 1.805 mln € | 6.0%
2022 – 1.922 mln € | 6.0%
2023 – 2.113 mln € | 6.5%
2024 – 2.587 mln € | 6.1%
2025 – 2.684 mln € | 6.4%
Në anën tjetër, është vërejtur një rritje e normës efektive të interesit për këto kredi të reja – nga 6.1 për qind në vitin 2024, në 6.4 për qind në vitin 2025. Edhe pse rritja është e lehtë, ajo sinjalizon një kthesë të mundshme pas disa viteve me interesa të ulëta historike.
Në periudhën dhjetëvjeçare 2015–2025, tregu bankar në Kosovë ka njohur një zgjerim të qëndrueshëm: nga 1.1 miliard euro kredi të reja në vitin 2015, në pothuajse 2.7 miliard euro në vitin 2025, ndërsa normat mesatare të interesit kanë rënë ndjeshëm nga 8.3 për qind në vitin 2015 në rreth 6.4 për qind vitin e fundit.
Sipas të dhënave zyrtare, totali i kredive është rritur nga 3,2 miliardë euro në vitin 2020, në mbi 6,4 miliardë euro deri në mesin e vitit 2025. Ndërkohë, normat mesatare të interesit kanë lëvizur nga 6% në vitin 2020, në 6,38% në vitin 2025.
Vlera e kredive nder vite
2020 3,20 miliardë €
2021 3,70 miliardë €
2022 3,30 miliardë €
2023 4,90 miliardë €
2024 5,80 miliardë €
2025 6,40 miliardë €
Bankat komerciale në Kosovë i përcaktojnë individualisht normat e interesit dhe të depozitave, duke u bazuar në politikat e tyre afariste, dhe BQK-ja nuk ka të drejtë të ndërhyjë direkt te to.
Në Kosovë operojnë dhjetë banka komerciale. Numri i kartelave debit në vitin 2024 kishte arritur në 1.4 milion, kurse i kartelave të kreditit në rreth 195 mijë.
Në nivel vendi janë 635 bankomatë [aparate bankare për tërheqje të parave], dhe 20.913 terminale POS, ku qytetarët mund të bëjnë pagesa me kartelë në dyqane.