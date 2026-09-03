Rritet përsëri çmimi i naftës në vend, sot shitet 1.72 euro/litër
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka publikuar çmimin e naftë dhe derivateve të saj për ditën e sotme. Sipas këtij njoftimi, këto do të jenë çmimet për sot: Nafta: 1.72 euro/litër Benzina: 1.57 euro/litër Gas: 0.63 euro/litër. Këto çmime hyjnë në fuqi nga ora 10:00. /Lajmi.net/ Njoftimi i plotë:
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Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka publikuar çmimin e naftë dhe derivateve të saj për ditën e sotme.
Sipas këtij njoftimi, këto do të jenë çmimet për sot:
Nafta: 1.72 euro/litër
Benzina: 1.57 euro/litër
Gas: 0.63 euro/litër.
Këto çmime hyjnë në fuqi nga ora 10:00. /Lajmi.net/
Njoftimi i plotë: