Gazetari kosovar, Valon Syla, i cili është edhe pjesë e rregullt e panelit të Pressingut, mbrëmë në debat e sipër me Rron Gjinovcin për ‘shtetin e kapur’, ka ndarë me publikun një histori interesante gjatë kohës sa ka qenë pjesë e televizionit Klan Kosova e cila ndërlidhet me liderin e Lëvizjes Vetëvendosje.