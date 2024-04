Romeo thotë që Egla dhe Juli kanë një marrëveshje për ta sulmuar

Romeo ka komentuar debatet e fundit mes Eglës, Julit dhe Heidit, duke e cilësuar gjithçka teatër.

Ai u ndal tek komentet e Julit për burrërinë e tij, duke u shprehur se nuk e di deri ku mund të arrijë më shumë Juli në këtë situatë. Ai shtoi se mes Julit dhe Eglës ka një marrëveshje për ta sulmuar.

“Juli ma ka thënë disa herë atë punën e burrërisë, e njoh shumë më mirë seç njeh ai veten. Unë di shumë mirë që ai do i shtrembërojë fjalët. Vetëm nuk e di ku mund të shkojë më, të më flasë mua sa burrë duhet të jem me të dashurën time. Nuk e di çfarë i ka mbetur më, sa thellë do shkojë, po çmendem.

Sa i përket reagimit të Julit dhe Eglës, që është teatër, këta reagojnë vetëm kur u intereson. Shoh një mirëkuptim me sy që ‘qëlloje por kujdes sepse duhet ruajtur’. Nuk e kuptoj këtë konceptin ‘e kam xhan’. Këta të shtyjnë aty ku dhemb më shumë dhe pastaj të thonë’ të kam xhan’.”- tha Romeo.