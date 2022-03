Romano: PSG ende nuk ka propozuar rinovimin për Di Marian

Argjentinasit i skadon kontrata në verë, ndërkohë ka raportime që “Parisienët” nuk do t’i ofrojnë kontratë të re, transmeton lajmi.net.

Eksperti i transferimeve, Fabrizio Romano ka treguar që PSG ende nuk ka hapur negociatat për rinovimin e kontrats së Di Marias dhe që ka gjasa të mëdha të largohet si agjent i lirë.

Sidoqoftë, ai shton se Di Maria është ende në pritje të vendimit përfundimtar të klubit në muajt e ardhshëm.

Paris Saint-Germain have not proposed any contract extension to Angél Di Maria as of today. Situation still quiet, Di Maria has now huge chances to leave the club as free agent, as @CLMerlo confirms ⚠️🇦🇷 #PSG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2022