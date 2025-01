Rohde: Çfarë ka ndodhur në Reçak është fakt, ata që e mohojnë e pengojnë pajtimin në rajon

Ai përmes një postimi në rrjetin social “X”, ka shkruar se ajo çfarë ka ndodhur në Reçak është fakt, shkruan lajmi.net.

Postimi i plotë në “X”:

What happened in Recak is a fact!

And the crimes that happened are well reported, i.e. by UN + OSCE bodies.

Denying these crimes disrespects the memory of the dead, keeps wounds open and hinders progress towards regional reconciliation and European and Euro-Atlantic integration. pic.twitter.com/rnfZpVlY6E

— Ambassador Jörn Rohde (@GermanAmbKOS) January 15, 2025