Rizvanolli: Kemi themeluar taskforcë për përgatitjet e dimrit, nesër pritet të hyjë në operim edhe blloku A5

Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, ka bërë të ditur në Kuvend se është themeluar një taskforcë për koordinimin institucional të përgatitjeve për sezonin dimëror 2026-2027, me qëllim të sigurimit të furnizimit të qëndrueshëm me energji elektrike. Gjatë raportimit para deputetëve, Rizvanolli ka sqaruar përgjegjësitë e institucioneve dhe ndërmarrjeve që operojnë në sektorin e energjisë, duke…

Lajme

05/11/2026 13:48

Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, ka bërë ditur Kuvend se është themeluar një taskforcë për koordinimin institucional përgatitjeve për sezonin dimëror 2026-2027, me qëllim sigurimit furnizimit qëndrueshëm me energji elektrike.

Gjatë raportimit para deputetëve, Rizvanolli ka sqaruar përgjegjësitë e institucioneve dhe ndërmarrjeve operojnë sektorin e energjisë, duke theksuar se sigurimi dhe kontraktimi i energjisë për furnizim është përgjegjësi e furnizuesve licencuar, ndërsa për konsumatorët e shërbimit universal këtë përgjegjësi e ka KESCO.

Ajo ka bërë ditur se taskforca do udhëhiqet nga Ministria e Ekonomisë dhe do përfshijë ZRRE-në, KOSTT-in, KEK-un, KEDS-in, KESCO-n, Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë.

Sipas Rizvanollit, taskforca do monitorojë furnizimin me energji, do përcjellë bilancin energjetik për dimër dhe do përgatisë një plan veprimi me masa, përgjegjësi dhe afate konkrete. Raportimi ministri do bëhet çdo javë, ndërsa rast identifikimit rrezikut për furnizim, raportimi do jetë i menjëhershëm.

Ministrja ka paralajmëruar se presionet tregjet ndërkombëtare energjisë, ndikuara nga rritja e kërkesës dhe zhvillimet e luftës Iran, paraqesin sfidë shtesë për furnizimin gjatë muajve dimrit.

Ajo ka përmendur se shtator vitit 2026, krahasuar me njëjtën periudhë vitit paraprak, çmimi mesatar i energjisë tregun e ditës ishte 75 për qind i lartë bursën hungareze HUPX, ndërsa rreth 50 për qind i lartë ALPEX për zonën e Kosovës.

Sa i përket prodhimit vendor, Rizvanolli ka bërë ditur se aktualisht KEK-u është duke operuar me tri njësi gjeneruese: A3 dhe A4 Kosovës A, si dhe B2 Kosovës B.

Ajo ka njoftuar se nga dita e nesërme pritet hyjë operim edhe blloku A5.

“Gjatë këtij viti, KEK-u ka operuar me tri njësi Kosovës A njëkohësisht për 72 ditë, është një rritje e konsiderueshme”, ka deklaruar Rizvanolli Kuvend. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 5, 2026

Haziri në 6 vjetorin e arrestimit të ish-krerëve të UÇK-së: Themelet...

November 5, 2026

Punëtori i bankës qaset pa autorizim në llogarinë e Përparim Ramës,...

November 5, 2026

​Konjufca takohet me ministrin e Jashtëm zviceran, pritet konferencë për media...

November 5, 2026

Analiza e “The Guardian”: A është ky fillimi i fundit për Trump?

November 5, 2026

Sa myslimanë do të ketë Kongresi amerikan?

November 5, 2026

Trump pas humbjes së republikanëve: Po të isha në fletëvotim, do...

Lajme të fundit

Haziri në 6 vjetorin e arrestimit të ish-krerëve...

Punëtori i bankës qaset pa autorizim në llogarinë...

​Konjufca takohet me ministrin e Jashtëm zviceran, pritet...

Spitali i Pejës kryen për herë të parë...