Rizvanolli: Kemi themeluar taskforcë për përgatitjet e dimrit, nesër pritet të hyjë në operim edhe blloku A5
Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, ka bërë të ditur në Kuvend se është themeluar një taskforcë për koordinimin institucional të përgatitjeve për sezonin dimëror 2026-2027, me qëllim të sigurimit të furnizimit të qëndrueshëm me energji elektrike. Gjatë raportimit para deputetëve, Rizvanolli ka sqaruar përgjegjësitë e institucioneve dhe ndërmarrjeve që operojnë në sektorin e energjisë, duke…
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Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, ka bërë të ditur në Kuvend se është themeluar një taskforcë për koordinimin institucional të përgatitjeve për sezonin dimëror 2026-2027, me qëllim të sigurimit të furnizimit të qëndrueshëm me energji elektrike.
Gjatë raportimit para deputetëve, Rizvanolli ka sqaruar përgjegjësitë e institucioneve dhe ndërmarrjeve që operojnë në sektorin e energjisë, duke theksuar se sigurimi dhe kontraktimi i energjisë për furnizim është përgjegjësi e furnizuesve të licencuar, ndërsa për konsumatorët e shërbimit universal këtë përgjegjësi e ka KESCO.
Ajo ka bërë të ditur se taskforca do të udhëhiqet nga Ministria e Ekonomisë dhe do të përfshijë ZRRE-në, KOSTT-in, KEK-un, KEDS-in, KESCO-n, Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë.
Sipas Rizvanollit, taskforca do të monitorojë furnizimin me energji, do të përcjellë bilancin energjetik për dimër dhe do të përgatisë një plan veprimi me masa, përgjegjësi dhe afate konkrete. Raportimi në ministri do të bëhet çdo javë, ndërsa në rast të identifikimit të rrezikut për furnizim, raportimi do të jetë i menjëhershëm.
Ministrja ka paralajmëruar se presionet në tregjet ndërkombëtare të energjisë, të ndikuara nga rritja e kërkesës dhe zhvillimet e luftës në Iran, paraqesin sfidë shtesë për furnizimin gjatë muajve të dimrit.
Ajo ka përmendur se në shtator të vitit 2026, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraprak, çmimi mesatar i energjisë në tregun e ditës ishte 75 për qind më i lartë në bursën hungareze HUPX, ndërsa rreth 50 për qind më i lartë në ALPEX për zonën e Kosovës.
Sa i përket prodhimit vendor, Rizvanolli ka bërë të ditur se aktualisht KEK-u është duke operuar me tri njësi gjeneruese: A3 dhe A4 të Kosovës A, si dhe B2 të Kosovës B.
Ajo ka njoftuar se nga dita e nesërme pritet të hyjë në operim edhe blloku A5.
“Gjatë këtij viti, KEK-u ka operuar me tri njësi të Kosovës A njëkohësisht për 72 ditë, që është një rritje e konsiderueshme”, ka deklaruar Rizvanolli në Kuvend. /Lajmi.net/