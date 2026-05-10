Rikthimi që trondit Spanjën: Jose Mourinho pranë Real Madridit pas javës kaotike dhe ndarjeve në skuadër
Jose Mourinho raportohet se është pranë një rikthimi të bujshëm te Real Madridi, pas një jave kaotike prapa skenave te gjiganti spanjoll, ku situata në dhomat e zhveshjes thuhet se ka dalë jashtë kontrollit. Sipas raportimeve, tensionet brenda skuadrës kanë shpërthyer pas një incidenti në stërvitje që përfshiu Aurelien Tchouameni dhe Fede Valverde. Dy mesfushorët…
Sport
Jose Mourinho raportohet se është pranë një rikthimi të bujshëm te Real Madridi, pas një jave kaotike prapa skenave te gjiganti spanjoll, ku situata në dhomat e zhveshjes thuhet se ka dalë jashtë kontrollit.
Sipas raportimeve, tensionet brenda skuadrës kanë shpërthyer pas një incidenti në stërvitje që përfshiu Aurelien Tchouameni dhe Fede Valverde. Dy mesfushorët thuhet se u përplasën edhe në dhomat e zhveshjes, ndërsa Valverde raportohet se më pas ka përfunduar në spital, pasi pësoi lëndim në kokë.
Ky incident besohet të jetë vetëm një nga konfliktet e brendshme që kanë thelluar ndarjet në skuadër gjatë një sezoni zhgënjyes, me grupime të ndryshme lojtarësh që raportohet se kanë krijuar “kampe” brenda dhomës së zhveshjes.
Në këtë situatë, presidenti Florentino Perez thuhet se po e konsideron seriozisht Mourinhon si njeriun që mund të rikthejë disiplinën dhe rendin në “Santiago Bernabeu”. Trajneri portugez e ka drejtuar Realin në periudhën 2010-2013 dhe raportohet se e ndien se ka ende “punë të papërfunduar” me klubin madrilen.
Raporti shton se Mourinho po e vë rikthimin në Madrid si prioritet përpara çdo opsioni tjetër, përfshirë edhe ofertat e mundshme nga Premier League – ku në sfond janë përmendur sërish lidhje me Chelsea.
Raportohet se një pjesë e madhe e tensioneve kanë nisur pas largimit të Xabi Alonsos më herët gjatë këtij viti, me lojtarët që janë ndarë në grupe. Emra si Vinicius Junior, Jude Bellingham dhe Kylian Mbappe, bashkë me disa nga yjet më me përvojë, thuhet se janë të përfshirë në fraksione të ndryshme brenda ekipit.
Sipas raportimeve, Perez e sheh personalitetin e fortë dhe mënyrën autoritare të Mourinhos si zgjidhjen ideale për ta stabilizuar klubin dhe për ta rikthyer Realin në kursin e duhur.