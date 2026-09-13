Rikthimi në politikë, Musliu: Thaçi është shpëtimtari i këtij vendi

Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Ganimete Musliu, ka folur për mundësinë e rikthimit në politikë të ish-krerëve të UÇK-së, në rast të lirimit të tyre nga procesi gjyqësor në Hagë. E pyetur në Klan Kosova nëse pas lirimit të tyre ekziston mundësia që Hashim Thaçi, Kadri Veseli dhe të tjerët të mos merren më…

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13/09/2026 23:25

Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Ganimete Musliu, ka folur për mundësinë e rikthimit në politikë të ish-krerëve të UÇK-së, në rast të lirimit të tyre nga procesi gjyqësor në Hagë.

E pyetur në Klan Kosova nëse pas lirimit të tyre ekziston mundësia që Hashim Thaçi, Kadri Veseli dhe të tjerët të mos merren më me politikë, Musliu tha se një vendim i tillë u takon ekskluzivisht atyre.

Megjithatë, ajo dha edhe qëndrimin e saj personal për rolin që, sipas saj, Hashim Thaçi mund të ketë në të ardhmen e Kosovës.

“A do të dëshiroja unë që ata të jenë në politikë, mund të them që Hashim Thaçi është shpëtimtar i këtij vendi edhe ka me pas shumë problem me nxjerrë nga gremina ku e kanë fundosur sot politika aktuale, e cila e ka sistemin shtetëror në dorë. Përgjigjen përfundimtare e japin ata kur kthehen”, tha Musliu.

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