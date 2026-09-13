Emrat e 15 kandidatëve për deputetë që pritet t’i zëvendësojnë ministrat e Qeverisë Kurti 4

Kuvendi i Kosovës ka votuar Qeverinë e re të udhëhequr nga Albin Kurti, duke i siguruar atij mandatin e katërt si kryeministër i Kosovës. Qeveria e re u votua me 62 vota për, tetë kundër dhe asnjë abstenim. Pas votimit të Qeverisë, 15 anëtarë të kabinetit nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, përfshirë kryeministrin Albin Kurti,…

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13/09/2026 23:01

Kuvendi i Kosovës ka votuar Qeverinë e re të udhëhequr nga Albin Kurti, duke i siguruar atij mandatin e katërt si kryeministër i Kosovës.

Qeveria e re u votua me 62 vota për, tetë kundër dhe asnjë abstenim.

Pas votimit të Qeverisë, 15 anëtarë të kabinetit nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, përfshirë kryeministrin Albin Kurti, duhet të heqin dorë nga mandatet e tyre si deputetë të Kuvendit, pasi një person nuk mund të ushtrojë njëkohësisht funksionin e deputetit dhe atë të ministrit apo anëtarit të Qeverisë.

Si rrjedhojë, mandatet e liruara nga ministrat pritet t’u kalojnë kandidatëve të tjerë nga lista e LVV-së.

Deputetët e rinj të LVV-së pritet të jenë:

Naim Bardiqi
Fitim Haziri
Ilir Qeriqi
Egzon Azemi
Mimoza Shala
Arsim Ademi
Luan Aliu
Fatos Geci
Adelina Trshana
Ejup Ahmeti
Filiz Mustafa
Arijeta Rexhepi
Agon Batusha
Fahrush Rexhepi
Elvira Ibrahimi Hoti

Ndryshe, përbërja e kabinetit qeveritar mbetet e njëjtë me atë të Qeverisë së tretë të drejtuar nga Kurti.

Kryeministër: Albin Kurti

Zëvendëskryeministër i parë dhe ministër i Punëve të Jashtme dhe Diasporës: Glauk Konjufca

Zëvendëskryeministre e dytë dhe ministre e Drejtësisë: Donika Gërvalla

Zëvendëskryeministër i tretë për çështje të pakicave dhe bashkëpunim: Fikrim Damka

Ministër i Financave: Hekuran Murati

Ministër për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare: Andin Hoti

Ministër i Mbrojtjes: Ejup Maqedonci

Ministër i Punëve të Brendshme: Xhelal Sveçla

Ministër i Digjitalizimit dhe Administratës Publike: Lulëzon Jagxhiu

Ministër i Shëndetësisë: Arben Vitia

Ministër i Arsimit dhe Shkencës: Hajrulla Çeku

Ministre e Kulturës dhe Turizmit: Saranda Bogujevci

Ministër i Administrimit të Pushtetit Lokal: Elbert Krasniqi

Ministër i Sportit dhe Rinisë: Blerim Gashani

Ministre e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor: Fitore Pacolli

Ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural: Armend Muja

Ministër i Infrastrukturës dhe Transportit: Dimal Basha

Ministre e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit: Mimoza Kusari

Ministre e Ekonomisë: Artane Rizvanolli

Ministër për Komunitete dhe Kthim: Nenad Rashiq

Ministër për Zhvillim Rajonal: Rasim Demiri

Me votimin e Qeverisë së re, Kuvendi ka bërë një hap të rëndësishëm në kompletimin e institucioneve të Kosovës, ndërsa në proces mbetet edhe zgjedhja e Presidentit të Republikës.

Megjithatë PDK-ja ka bërë të ditur se në kërkesën që synon ta dërgojë në Gjykatën Kushtetuese do të përfshijë jo vetëm çështjen e konstituimit të Kuvendit, por edhe formimin e Qeverisë së re.

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