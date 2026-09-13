Emrat e 15 kandidatëve për deputetë që pritet t’i zëvendësojnë ministrat e Qeverisë Kurti 4
Kuvendi i Kosovës ka votuar Qeverinë e re të udhëhequr nga Albin Kurti, duke i siguruar atij mandatin e katërt si kryeministër i Kosovës. Qeveria e re u votua me 62 vota për, tetë kundër dhe asnjë abstenim. Pas votimit të Qeverisë, 15 anëtarë të kabinetit nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, përfshirë kryeministrin Albin Kurti,…
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Kuvendi i Kosovës ka votuar Qeverinë e re të udhëhequr nga Albin Kurti, duke i siguruar atij mandatin e katërt si kryeministër i Kosovës.
Qeveria e re u votua me 62 vota për, tetë kundër dhe asnjë abstenim.
Pas votimit të Qeverisë, 15 anëtarë të kabinetit nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, përfshirë kryeministrin Albin Kurti, duhet të heqin dorë nga mandatet e tyre si deputetë të Kuvendit, pasi një person nuk mund të ushtrojë njëkohësisht funksionin e deputetit dhe atë të ministrit apo anëtarit të Qeverisë.
Si rrjedhojë, mandatet e liruara nga ministrat pritet t’u kalojnë kandidatëve të tjerë nga lista e LVV-së.
Deputetët e rinj të LVV-së pritet të jenë:
Naim Bardiqi
Fitim Haziri
Ilir Qeriqi
Egzon Azemi
Mimoza Shala
Arsim Ademi
Luan Aliu
Fatos Geci
Adelina Trshana
Ejup Ahmeti
Filiz Mustafa
Arijeta Rexhepi
Agon Batusha
Fahrush Rexhepi
Elvira Ibrahimi Hoti
Ndryshe, përbërja e kabinetit qeveritar mbetet e njëjtë me atë të Qeverisë së tretë të drejtuar nga Kurti.
Kryeministër: Albin Kurti
Zëvendëskryeministër i parë dhe ministër i Punëve të Jashtme dhe Diasporës: Glauk Konjufca
Zëvendëskryeministre e dytë dhe ministre e Drejtësisë: Donika Gërvalla
Zëvendëskryeministër i tretë për çështje të pakicave dhe bashkëpunim: Fikrim Damka
Ministër i Financave: Hekuran Murati
Ministër për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare: Andin Hoti
Ministër i Mbrojtjes: Ejup Maqedonci
Ministër i Punëve të Brendshme: Xhelal Sveçla
Ministër i Digjitalizimit dhe Administratës Publike: Lulëzon Jagxhiu
Ministër i Shëndetësisë: Arben Vitia
Ministër i Arsimit dhe Shkencës: Hajrulla Çeku
Ministre e Kulturës dhe Turizmit: Saranda Bogujevci
Ministër i Administrimit të Pushtetit Lokal: Elbert Krasniqi
Ministër i Sportit dhe Rinisë: Blerim Gashani
Ministre e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor: Fitore Pacolli
Ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural: Armend Muja
Ministër i Infrastrukturës dhe Transportit: Dimal Basha
Ministre e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit: Mimoza Kusari
Ministre e Ekonomisë: Artane Rizvanolli
Ministër për Komunitete dhe Kthim: Nenad Rashiq
Ministër për Zhvillim Rajonal: Rasim Demiri
Me votimin e Qeverisë së re, Kuvendi ka bërë një hap të rëndësishëm në kompletimin e institucioneve të Kosovës, ndërsa në proces mbetet edhe zgjedhja e Presidentit të Republikës.
Megjithatë PDK-ja ka bërë të ditur se në kërkesën që synon ta dërgojë në Gjykatën Kushtetuese do të përfshijë jo vetëm çështjen e konstituimit të Kuvendit, por edhe formimin e Qeverisë së re.