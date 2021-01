Richard Grenell uron Joe Bidenin pas betimit si president i SHBA-së

Përmes një postimi në Twitter, Grenell ka shkruar se duhet ta urojnë presidentin e ri sepse e duan Amerikën.

“Ne duhet ta urojmë presidentin e ri amerikan Joe Biden sepse ne e duam Amerikën. Ne duam që ai të jetë i suksesshëm për ta bërë shtetin tonë më të fortë. Dhe ne nuk duhet të bëjmë çfarë ana tjetër ka bërë ndaj nesh për 4 vjet – duke qenë kundër gjithçkaje që ai bën”, ka shkruar Grenell.

Biden, i cili në zgjedhjet e fundit në SHBA mposhti kundërkandidatin republikan, tashmë ish-presidentin e SHBA-ve, Donald Trump ka kryer betimin dhe nga sot do të ushtrojë detyrën e presidentit të SHBA-ve. /Lajmi.net/

We must congratulate the new American President @JoeBiden because we love America. We want him to succeed in making our great country stronger.

And we must not do what the other side did to us for 4 years – gratuitously & recklessly be against everything he does.

— Richard Grenell (@RichardGrenell) January 20, 2021