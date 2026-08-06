Rezervoni fluturimin tuaj drejt Luksemburgut me PrishtinaTicket

Planifikoni udhëtimin tuaj mes Luksemburgut dhe Prishtinës me fluturimet direkte të PrishtinaTicket, të disponueshme çdo të enjte dhe të diel. Me orare të përshtatshme dhe rezervim të thjeshtë, udhëtimi bëhet më praktik për çdo pasagjer. Me PrishtinaTicket përfitoni çmime të favorshme, ndërsa në çdo biletë përfshihen ulësja e rezervuar, check-in falas dhe bagazh deri në…

Lajme

06/08/2026 11:45

Planifikoni udhëtimin tuaj mes Luksemburgut dhe Prishtinës me fluturimet direkte të PrishtinaTicket, të disponueshme çdo të enjte dhe të diel. Me orare të përshtatshme dhe rezervim të thjeshtë, udhëtimi bëhet më praktik për çdo pasagjer.

Me PrishtinaTicket përfitoni çmime të favorshme, ndërsa në çdo biletë përfshihen ulësja e rezervuar, check-in falas dhe bagazh deri në 20 kg.

Qoftë për vizita familjare, angazhime pune apo pushime, PrishtinaTicket ju ofron një udhëtim të sigurt dhe komod. Përveç linjës Luksemburg–Prishtinë, kompania ofron fluturime drejt mbi 25 destinacioneve në Evropë, duke ju dhënë edhe më shumë mundësi për të udhëtuar.

Rezervoni biletën tuaj sot dhe udhëtoni me besim me PrishtinaTicket.

Si ta rezervoni biletën tuaj?

Biletat mund ti rezervoni online duke hapur faqen www.prishtinaticket.net, ku mund të caktoni kohën e saktë të udhëtimit tuaj me çmime ekonomike. Në çmim të biletës përfshihen FALAS rezervim i ulëses, check in, bagazh dore dhe bagazh deri në 20 kg.

Por, biletën tuaj mund ta rezervoni edhe duke kontaktuar shërbimin për klientë çdo ditë duke filluar nga ora 08:00 deri 23:00, në numrat e telefonit:

🇱🇺  +35220334188

🇩🇪 +49 7621 9165 313

🇨🇭 +41 61 510 06 86

🇽🇰 +383 49 200 286

🇸🇪 +46 470 580 944

🇸🇮 +386 47 774 141

Mënyra e pagesës së biletës tuaj përfundohet lehtësisht nëpërmjet: Mastercard, Visa, Klarna Sofortüberweisung, Apple Pay, Google Pay, Twint, PostFinance ose E Finance.

Lista e destinacioneve me fluturime direkte nga GP Aviation dhe PrishtinaTicket

Zürich – Prishtinë

Basel – Prishtinë

Geneva – Prishtinë

Berlin – Prishtinë

Düsseldorf – Prishtinë

Stuttgart – Prishtinë

München – Prishtinë

Münster – Prishtinë

Köln – Prishtinë

Dortmund – Prishtinë

Hamburg – Prishtinë

Hannover – Prishtinë

Nürnberg – Prishtinë

Memmingen – Prishtinë

Bremen – Prishtinë

Karlsruhe/Baden-Baden – Prishtinë

Luxemburg – Prishtinë

Salzburg – Prishtinë

Ljubljana – Prishtinë

Malmö – Prishtinë

Göteborg – Prishtinë

Växjö – Prishtinë

Helsinki – Prishtinë

Oslo – Prishtinë

Bruksel – Prishtinë

Basel – Ohër (Ohrid)

Kontaktet në Facebook dhe Instagram.

Udhëtoni sigurtë me ne sepse Prishtina Ticket është anëtare e Swiss Travel Security, të gjithë pasagjerët janë të siguruar për rezervimet e tyre.

 

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