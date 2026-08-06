Rezervoni fluturimin tuaj drejt Luksemburgut me PrishtinaTicket
Planifikoni udhëtimin tuaj mes Luksemburgut dhe Prishtinës me fluturimet direkte të PrishtinaTicket, të disponueshme çdo të enjte dhe të diel. Me orare të përshtatshme dhe rezervim të thjeshtë, udhëtimi bëhet më praktik për çdo pasagjer. Me PrishtinaTicket përfitoni çmime të favorshme, ndërsa në çdo biletë përfshihen ulësja e rezervuar, check-in falas dhe bagazh deri në…
Lajme
Planifikoni udhëtimin tuaj mes Luksemburgut dhe Prishtinës me fluturimet direkte të PrishtinaTicket, të disponueshme çdo të enjte dhe të diel. Me orare të përshtatshme dhe rezervim të thjeshtë, udhëtimi bëhet më praktik për çdo pasagjer.
Me PrishtinaTicket përfitoni çmime të favorshme, ndërsa në çdo biletë përfshihen ulësja e rezervuar, check-in falas dhe bagazh deri në 20 kg.
Qoftë për vizita familjare, angazhime pune apo pushime, PrishtinaTicket ju ofron një udhëtim të sigurt dhe komod. Përveç linjës Luksemburg–Prishtinë, kompania ofron fluturime drejt mbi 25 destinacioneve në Evropë, duke ju dhënë edhe më shumë mundësi për të udhëtuar.
Rezervoni biletën tuaj sot dhe udhëtoni me besim me PrishtinaTicket.
Si ta rezervoni biletën tuaj?
Biletat mund ti rezervoni online duke hapur faqen www.prishtinaticket.net, ku mund të caktoni kohën e saktë të udhëtimit tuaj me çmime ekonomike. Në çmim të biletës përfshihen FALAS rezervim i ulëses, check in, bagazh dore dhe bagazh deri në 20 kg.
Por, biletën tuaj mund ta rezervoni edhe duke kontaktuar shërbimin për klientë çdo ditë duke filluar nga ora 08:00 deri 23:00, në numrat e telefonit:
🇱🇺 +35220334188
🇩🇪 +49 7621 9165 313
🇨🇭 +41 61 510 06 86
🇽🇰 +383 49 200 286
🇸🇪 +46 470 580 944
🇸🇮 +386 47 774 141
Mënyra e pagesës së biletës tuaj përfundohet lehtësisht nëpërmjet: Mastercard, Visa, Klarna Sofortüberweisung, Apple Pay, Google Pay, Twint, PostFinance ose E Finance.
Lista e destinacioneve me fluturime direkte nga GP Aviation dhe PrishtinaTicket
Zürich – Prishtinë
Basel – Prishtinë
Geneva – Prishtinë
Berlin – Prishtinë
Düsseldorf – Prishtinë
Stuttgart – Prishtinë
München – Prishtinë
Münster – Prishtinë
Köln – Prishtinë
Dortmund – Prishtinë
Hamburg – Prishtinë
Hannover – Prishtinë
Nürnberg – Prishtinë
Memmingen – Prishtinë
Bremen – Prishtinë
Karlsruhe/Baden-Baden – Prishtinë
Luxemburg – Prishtinë
Salzburg – Prishtinë
Ljubljana – Prishtinë
Malmö – Prishtinë
Göteborg – Prishtinë
Växjö – Prishtinë
Helsinki – Prishtinë
Oslo – Prishtinë
Bruksel – Prishtinë
Basel – Ohër (Ohrid)
Kontaktet në Facebook dhe Instagram.
Udhëtoni sigurtë me ne sepse Prishtina Ticket është anëtare e Swiss Travel Security, të gjithë pasagjerët janë të siguruar për rezervimet e tyre.