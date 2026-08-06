Seanca konstituive ndërpritet, Mustafa: Ishte vendim i Kurtit dhe i partisë së tij
Deputeti i zgjedhur nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Besian Mustafa, ka komentuar ndërprerjen e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, duke thënë se deklarimet e kryetarit të LVV-së, Albin Kurti, ishin vendim i tij dhe i partisë së tij. Mustafa tha se Kurti ka folur në emër të vetes dhe subjektit që…
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Deputeti i zgjedhur nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Besian Mustafa, ka komentuar ndërprerjen e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, duke thënë se deklarimet e kryetarit të LVV-së, Albin Kurti, ishin vendim i tij dhe i partisë së tij.
Mustafa tha se Kurti ka folur në emër të vetes dhe subjektit që drejton, ndërsa shtoi se tashmë presin ftesën për vazhdimin e punimeve të Kuvendit.
“Besoj ishte e qartë. Zoti Kurti fliste për vete dhe për partinë e tij, ishte vendim i tij dhe i partisë së tij. Tash jemi në pauzë, presim të na ftojnë në seancën… kërkoj falje… presim të na ftojnë në seancën e radhës”, deklaroi Mustafa.
Seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës është ndërprerë pasi nuk u propozua kandidat për kryetar të Kuvendit. /Lajmi.net/