“Stërkeqje”, Ramadani reagon pasi Kurti nuk propozoi kandidat për kryekuvendar: Siguria jonë kombëtare dobësohet pa institucione të konsoliduara
Deputeti i zgjedhur i Aleancës, Burim Ramadani ka reaguar pasi kryetari i VV-së, Albin Kurti nuk ka propozuar kandidat për kryetar të Kuvendit. Këtë situatë, Ramadani e ka quajtur “stërkeqje”. “Humbje kohë Kosovës, mbajtje e krizës sa më gjatë e më keq. Siguria jonë kombëtare dobësohet kur institucionet nuk janë të konsoliduara. Këta e dinë…
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Deputeti i zgjedhur i Aleancës, Burim Ramadani ka reaguar pasi kryetari i VV-së, Albin Kurti nuk ka propozuar kandidat për kryetar të Kuvendit.
Këtë situatë, Ramadani e ka quajtur “stërkeqje”.
“Humbje kohë Kosovës, mbajtje e krizës sa më gjatë e më keq. Siguria jonë kombëtare dobësohet kur institucionet nuk janë të konsoliduara. Këta e dinë mirë këtë!”, ka shkruar Ramadani. /Lajmi.net/
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