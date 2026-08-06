“Stërkeqje”, Ramadani reagon pasi Kurti nuk propozoi kandidat për kryekuvendar: Siguria jonë kombëtare dobësohet pa institucione të konsoliduara

Deputeti i zgjedhur i Aleancës, Burim Ramadani ka reaguar pasi kryetari i VV-së, Albin Kurti nuk ka propozuar kandidat për kryetar të Kuvendit. Këtë situatë, Ramadani e ka quajtur “stërkeqje”. “Humbje kohë Kosovës, mbajtje e krizës sa më gjatë e më keq. Siguria jonë kombëtare dobësohet kur institucionet nuk janë të konsoliduara. Këta e dinë…

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06/08/2026 12:08

Deputeti i zgjedhur i Aleancës, Burim Ramadani ka reaguar pasi kryetari i VV-së, Albin Kurti nuk ka propozuar kandidat për kryetar të Kuvendit.

Këtë situatë, Ramadani e ka quajtur “stërkeqje”.

“Humbje kohë Kosovës, mbajtje e krizës sa më gjatë e më keq. Siguria jonë kombëtare dobësohet kur institucionet nuk janë të konsoliduara. Këta e dinë mirë këtë!”, ka shkruar Ramadani. /Lajmi.net/

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