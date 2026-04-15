Rexha: Qëllimi i Vetëvendosjes është kapja e bordit të RTK-së dhe KPM-së

Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Xhemajl Rexha, ka deklaruar se qëllimi i Lëvizjes Vetëvendosje është kapja e bordeve të Radio Televizionit të Kosovës dhe Komisionit të Pavarur për Media. Rexha këto deklarime i bëri përmes një konference të jashtëzakonshme për media. Ai theksoi se RTK-ja dhe KPM-ja janë kruciale për lirinë e mediave…

Lajme

15/04/2026 09:27

Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Xhemajl Rexha, ka deklaruar se qëllimi i Lëvizjes Vetëvendosje është kapja e bordeve të Radio Televizionit të Kosovës dhe Komisionit të Pavarur për Media.

Rexha këto deklarime i bëri përmes një konference të jashtëzakonshme për media.

Ai theksoi se RTK-ja dhe KPM-ja janë kruciale për lirinë e mediave në Kosovë.

“Më mirë të ketë vonesë për zgjedhjen e anëtarëve të bordeve sesa të ketë një proces i cili tashmë është i komprometuar dhe që ka për synim e shohim një kapje politike të këtyre dy bordeve nga Vetëvendosje”, deklaroi kreu i AGK-së.

“Ka shkuar në mënyrë të tillë që ka pasur mungesë të transparencës dhe për këtë opozita e ka bojkotuar komisionin për RTK-në….Deputetët nuk e kanë pasur kohën e  duhur për t’i shqyrtuar dosjen e kandidatëve. AGK kërkon që ky proces të pezullohet dhe të rinis kur të sigurohet që të ketë një proces fer dhe transparent. RTK dhe KPM janë kruciale për lirinë e medias në Kosovë dhe ne dëshirojmë më mirë që të ketë vonesë për anëtarët e bordeve.. Koha në të cilën janë ftuar kandidatët për intervistë ka qenë e kufizuar dhe iu ka pamundësuar që të përgatiten për intervistat që nisin sot. Njëri nga kandidatët është ftuar mbrëmë në orën 9:24 për intervistën sot dhe është një praktikë e cila nuk duhet ndjekur”, tha ai./Lajmi.net/

 

Lajme të fundit

Rasti “Banjska”, tre serbët e akuzuar dalin para gjykatës

​Operacion i madh kundër drogës, lëshohen 11 urdhërarreste në Shqipëri

Zveçan: Persona të panjohur hynë në shtëpinë e...

Policia shqipton mbi 2 mijë e 300 tiketa trafiku brenda 24 orëve