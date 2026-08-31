“Reuters” shkruan për kandidaturën e Bekim Sejdiut dhe marrëveshjen VV-LDK: Mund t’i japë fund ngërçit
Partia e kryeministrit në detyrë të Kosovës, Albin Kurtit, Lëvizja Vetëvendosje (VV), dhe opozita, Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), ranë dakord të hënën për ta mbështetur zgjedhjen e një presidenti të ri, një lëvizje që mund t’i japë fund gati dy vjetëve të ngërçit politik, shkruan agjencia ndërkombëtare e lajmeve, Reuters. Kandidati i propozuar, Bekim…
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Partia e kryeministrit në detyrë të Kosovës, Albin Kurtit, Lëvizja Vetëvendosje (VV), dhe opozita, Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), ranë dakord të hënën për ta mbështetur zgjedhjen e një presidenti të ri, një lëvizje që mund t’i japë fund gati dy vjetëve të ngërçit politik, shkruan agjencia ndërkombëtare e lajmeve, Reuters.
Kandidati i propozuar, Bekim Sejdiu, 51 vjeç, është profesor i së drejtës në Universitetin e Prishtinës. Ai më parë ka shërbyer si ambasador i Kosovës në Turqi dhe si konsull i përgjithshëm në New York.
Kurti, partia e të cilit fitoi zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit, ka nevojë vetëm për një pjesë të vogël të votave nga partitë e komuniteteve joshumicë për të formuar qeverinë. Megjithatë, atij i mungon shumica prej dy të tretash në parlament, e nevojshme për zgjedhjen e presidentit.
Kosova, një nga vendet më të varfra të Europës, synon të anëtarësohet në Bashkimin Europian. Brukseli ka thënë vazhdimisht se vendi ka nevojë për institucione të qëndrueshme, të afta për të zbatuar reformat e kërkuara për anëtarësim. Paqëndrueshmëria politike ka vonuar reformat dhe ka ngadalësuar qasjen në fondet e BE-së.
Së bashku me disa parti të komuniteteve joshumicë, dy partitë mund të sigurojnë më shumë se 80 votat e nevojshme për zgjedhjen e presidentit, një post që është kryesisht ceremonial.
“Shpresojmë dhe besojmë se Republika e Kosovës, siç ka bërë kaq shpesh në të kaluarën, do të gjejë edhe një herë një mënyrë për të ecur përpara dhe për t’u përballur me sfidat e mëdha që na presin”, tha Sejdiu në një konferencë për media pas arritjes së marrëveshjes.
Dështimi për të zgjedhur një president të ri shkaktoi zgjedhjet e parakohshme të qershorit, votimi i tretë kombëtar i vendit në më pak se 18 muaj.
Mbetet e paqartë se kur do të mblidhen ligjvënësit për të zgjedhur kryetarin e parlamentit, për ta zgjedhur qeverinë e re dhe për të votuar për presidentin.