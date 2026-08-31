Aleanca kundër kandidaturës së Bekim Sejdiut, s’ka votë për të

Skretari i përgjithshëm i Aleancës, Avni Arifi, ka deklaruar se partia e tij nuk është pjesë e bisedimeve mes Vetëvendosjes dhe LDK-së për çështjen e presidentit. I pyetur se cili do të jetë qëndrimi i Aleancës ndaj kandidatit për president që pritet të propozohet nga VV dhe LDK, Arifi tha se qëndrimi i Aleancë është…

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31/08/2026 17:57

Skretari i përgjithshëm i Aleancës, Avni Arifi, ka deklaruar se partia e tij nuk është pjesë e bisedimeve mes Vetëvendosjes dhe LDK-së për çështjen e presidentit.

I pyetur se cili do të jetë qëndrimi i Aleancës ndaj kandidatit për president që pritet të propozohet nga VV dhe LDK, Arifi tha se qëndrimi i Aleancë është tashmë i njohur, duke lënë të kuptohet që s’kanë votë për Sejdiun.

“Nuk jemi pjesë e bisedimeve në projektin e Kurtit dhe Abdixhikut. Aleanca qëndrimin e vet e ka të njohur tash e tre muaj”, tha Arifi për GazetaBlic.

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