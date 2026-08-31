Katër raste të reja me fruth në Kosovë gjatë javës së fundit
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës (IKShPK) ka njoftuar se gjatë javës së fundit janë regjistruar katër raste të reja me fruth. “Sipas të dhënave të IKShPK-së, gjatë periudhës 16 prill – 30 gusht 2026 janë konfirmuar 151 raste, prej tyre në javën e fundit janë regjistruar 4 raste të reja me fruth”, thuhet…
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Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës (IKShPK) ka njoftuar se gjatë javës së fundit janë regjistruar katër raste të reja me fruth.
“Sipas të dhënave të IKShPK-së, gjatë periudhës 16 prill – 30 gusht 2026 janë konfirmuar 151 raste, prej tyre në javën e fundit janë regjistruar 4 raste të reja me fruth”, thuhet në komunikatën e institutit.
IKShPK ka bërë të ditur se mbi 95 për qind e rasteve të konfirmuara me fruth janë te personat e pavaksinuar me vaksinën MMR.
“Të dhënat tregojnë se mbi 95% e rasteve të konfirmuara me fruth janë te personat e pavaksinuar me vaksinën MMR, duke dëshmuar edhe një herë rëndësinë e vaksinimit në mbrojtjen e fëmijëve nga fruthi”, thuhet në njoftim.
Instituti ka rikujtuar se krahas vaksinimit të rregullt është intensifikuar edhe vaksinimi i vonuar (catch-up).
“Gjatë këtij viti, rreth 2,500 fëmijë të grup-moshës 2–5 vjeç janë vaksinuar përmes vaksinimit catch-up”, njofton IKShPK.
IKShPK u ka bërë thirrje prindërve që t’i vaksinojnë fëmijët, duke theksuar se vaksinimi mbetet mënyra më e mirë për mbrojtjen nga fruthi.