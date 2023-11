Renditja tabelore pas 15 javësh në Superligën e Kosovës në futboll Me duelin e zhvilluar sot në mes Fushë Kosovës dhe Dukagjinit, është përmbyllur java e 15-të në elitën e futbollit kosovar. Edhe pas 15 xhirove, Ballkani vazhdon lidershipin me 35 pikë, shtatë më shumë se Llapi dhe 10 me tepër se Drita, shkruan lajmi.net. Prishtina është ngritur në pozitën e katërt me 21 pikë, një…