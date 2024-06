Gërvalla – Schwarz: NATO dhe BE duhet të hapin dyert për Kosovën Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Donika Gervalla – Schwarz, në një intervistë për CBC kanadaneze ka thënë se NATO dhe BE duhet të hapin portat për Kosovën. Ajo nuk e ka ndarë të njëjtin mendim edhe për Serbinë, duke thënë që “nuk ka vend për ato vende si Serbia e cila do të…