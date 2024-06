Real Madridi dyfishon epërsinë ndaj Dortmundit Madrilenët tani më kanë shënuar edhe golin e dytë ndaj gjermanvë të Dortmundit. Vinicius Jr ishte golashënuesi kësaj radhe. Ata fillimisht kishin zhbolluar rezultatin nëpërmjet Carvajal./Lajmi.net 2-0 Real Madrid. VINICIUS JR HAS DOUBLED THE LEAD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GAME OVER FOR DORTMUND !!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/w6GIEeOQKU — Jay (@cfctheblues2) June 1, 2024