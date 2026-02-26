Real Madridi kërkon përjashtimin e tifozit që bëri përshëndetje naziste në ndeshjen ndaj Benficas

26/02/2026 17:15

Në ndeshjen e mbrëmshme të Champions League, mes Real Madridit dhe Benficas, kamerat televizive shfaqen një tifoz madrilen duke bërë përshendetje naziste.

Klubi mbretëror përmes një deklarate ka njoftuar se ka filluar procedurat e menjëhershme të përjashtimit të këtij tifozi.

“Real Madrid CF njofton se i ka kërkuar urgjentisht Komitetit Disiplinor të klubit të fillojë procedurat e menjëhershme të përjashtimit kundër anëtarit që u kap nga kamerat televizive duke bërë përshëndetjen naziste në zonën ku ndodhet tribuna e tifozëve, pak momente para fillimit të ndeshjes midis Real Madrid dhe Benfica.

Ky anëtar u gjet nga personeli i sigurisë së klubit pak momente pasi u shfaq në transmetim dhe u përjashtua menjëherë nga stadiumi Santiago Bernabéu.

Real Madridi dënon këto lloj gjestesh dhe shprehjesh që nxisin dhunë dhe urrejtje në sport dhe në shoqëri.”, thuhet në deklaratë.

