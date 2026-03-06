Real Madrid fiton me fat ndaj Celta Vigos, goditja e Valverdes në minutën e fundit devijohet nga mbrojtësi dhe përfundon në rrjetë
Skuadra e Real Madrid ka arritur të shënoi fitore të mundimshme kundër Celta Vigos. Ekipi i Alvaro Arbeloas, që ishin mysafirë në këtë ndeshje, fituan me rezultat 1:2, me një gol të shënuar në minutën e fundit, transmeton lajmi.net. Të parët që kaluan në epërsi ishin Real Madrid me Tchouamenin në minutën e 11-të. Celta…
Sport
Skuadra e Real Madrid ka arritur të shënoi fitore të mundimshme kundër Celta Vigos.
Ekipi i Alvaro Arbeloas, që ishin mysafirë në këtë ndeshje, fituan me rezultat 1:2, me një gol të shënuar në minutën e fundit, transmeton lajmi.net.
Të parët që kaluan në epërsi ishin Real Madrid me Tchouamenin në minutën e 11-të.
Celta Vigo barazoi rezultatin në minutën e 25-të me anë të Iglesias.
Kur të gjithë menduan se kjo ndeshje do të përfundoj barazim, në minutën e 94-të një goditje e Valverdes që u devijua nga mbrojtja e Celta Vigos përfundoi në rrjetë dhe ia solli 3 pikë ekipit të Real Madridit.
Real Madrid tash ka 63 pikë dhe gjendet në vendin e dytë, 1 më pak se Barcelona, por që katalunasit e kanë një ndeshje më pak./lajmi.net/