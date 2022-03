Real Madrid do e zyrtarizojë ofertën për Mbappe nëse humbin ndaj PSG-së

“Parisienët” kanë avantazhin pas ndeshjes së parë që e fituan me rezultat minimal 1:0, shkruan lajmi.net.

Por, në rast që Real Madrid eliminohet sonte nga Liga e Kampionëve, do e zyrtarizojnë ofertën për yllin e PSG-së, Kylian Mbappe.

“Telegraph” raporton se gjiganti spanjoll ka vendosur të zyrtarizojë ofertën për francezin në rast të eliminimit.

