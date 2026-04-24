Reagon Geci e përmend komunikatën 59: Mirënjohje ndaj UÇK-së, por nuk mbështes individ të caktuar- më vie keq që rash në nivelin e Çitakut
Deputeti i Listës Guxo, Fatos Geci ka reaguar sërish pas deklarimit skandaloz që pati në Kuvendin e Kosovës ku kërkonte burgim të përjetshëm për Hashim Thaçin dhe ish-krerët e UÇK-së në Hagë si dhe për deklaratën tjetër tejet të rëndë që bëri ndaj deputetes Vlora Çitaku të cilën e ofendoi publikisht. Në reagimin e tij,…
Në reagimin e tij, Geci ka pranuar se mënyra e komunikimit nuk ka qenë në nivelin që ai përfaqëson, duke shprehur keqardhje për uljen e standardit të debatit parlamentar.
Ai tha se e “nderon” luftën e UÇK-së, por jo edhe individ të caktuar, transmeton lajmi.net.
Reagimi i plotë:
SQARIM
Dua të shpreh keqardhjen time të sinqertë për mënyrën se si jam shprehur ndaj një deputeteje në Kuvend të Republikës së Kosovës. Shprehjet e përdorura nuk pasqyrojnë nivelin e komunikimit që përfaqësoj e besoj! Shpreh keqardhje që nuk arrita ta ruaj maturinë dhe ula nivelin e komunikimit në të sajin, i ndikuar nga provokimet dhe ofendimet që m’u bënë.
Gjithashtu, dua të jem shumë i qartë në qëndrimet e mia të palëkundura ndaj Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Unë kam respekt dhe mirënjohje të thellë për UÇK-në, kontributi i saj është i pakrahasueshëm dhe i përjetshëm. Me respekt dhe nderim i kujtoj të gjithë ata që kanë rënë, por mbeten të gjallë në kujtesën dhe zemrën time.
Megjithatë, kjo nuk nënkupton që mund të mbështes individë të caktuar që, në rrethana të caktuara, kanë qenë të përfshirë në veprime që kanë prekur dhe rrezikuar drejtpërdrejt familjen time. Ata që kan vetëm pak njohuri per Komunikatën 59, i kuptojnë qëndrimet e mia. Nuk mund ta harroj frikën dhe pasigurinë për të dalë i qetë nga shtëpia dhe për t’u kthyer sërish i sigurt, duke i gjetur të gjallë prindërit dhe familjen time të madhe.
Këto përvoja janë të thella dhe më bëjnë që, përtej respektit të përgjithshëm për luftën e pastër të UÇK-së dhe vlera të larta, të kem qëndrime të rezervuara ndaj individëve të caktuar. Këto përjetime formësojnë qëndrimet e mia.
I Juaji,
Fatos Geci./Lajmi.net/