Bordi i Paqes futet në rend dite në seancën e sotme

24/04/2026 12:02

Kuvendi i Kosovës ka vendosur me 94 vota për dhe asnjë kundër që në rend të ditës të përfshihet çështja e Bordit të Paqes.

Ndërkohë, nuk ka kaluar propozimi që në rend të ditës të futet projektligji për Byron Shtetërore për konfiskimin e pasurisë.

Po ashtu, Kuvendi nuk ka votuar as disa projektligje të tjera të propozuara nga Lëvizja Vetëvendosje që të përfshihen në rend të ditës.

