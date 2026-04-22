Të shtëna armësh në drejtim të një veture në Laç, të dyshuar babai dhe dy djemtë e tij
Të shtëna armësh ka pasur sonte në drejtim të një makine në Laç të Shqipërisë. Më këtë veturë po lëvizte personi me inicialet M.N, ndërkaq të dyshuarit janë P.GJ dhe dy djemtë e tij, ku njëri prej tyre dyshohet se ka qëlluar me armë. Policia e Shqipërisë ka bërë të ditur se ende nuk dihen…
Të shtëna armësh ka pasur sonte në drejtim të një makine në Laç të Shqipërisë.
Më këtë veturë po lëvizte personi me inicialet M.N, ndërkaq të dyshuarit janë P.GJ dhe dy djemtë e tij, ku njëri prej tyre dyshohet se ka qëlluar me armë.
Policia e Shqipërisë ka bërë të ditur se ende nuk dihen motivet dhe rrethanat e plota të ngjarjes.
“Rreth orës 18:55, në afërsi të hyrjes së qytetit të Laçit, në rrethana ende të paqarta, është qëlluar me armë zjarri në drejtim të automjetit me të cilin lëvizte shtetasi M. N. Nga të shtënat nuk ka shtetas të dëmtuar.
“Nga veprimet e shpejta janë identifikuar autorët e dyshuar: shtetasi P. Gj. dhe dy djemtë e tij, shtetasit H. Gj. dhe P. Gj. (njëri prej tyre dyshohet se ka qëlluar me armë zjarri në drejtim të automjetit), ndërsa vijojnë kontrollet për kapjen e tyre”, thuhet në njoftimin e policisë.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të rastit dhe dokumentimin e plotë të rastit./A2CNN