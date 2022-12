Reagojnë nga Presidenca: Vuçiq ka nisur “kryqëzatë”, do të dështojë sikur në vitet e 90-a Zhvillimet e fundit në veri dhe nxitja e tensioneve nga kriminelët serbë atje, kanë shkaktuar edhe një reagim të radhës nga Presidenca e Kosovës. Shefi i stafit të presidentes Osmani, Blerim Vela, me anë të një postimi në Tëitter, ka thënë se Serbia po kërcënon me eskalim të agresionit në Kosovë, teksa në anën tjetër…