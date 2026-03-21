Rasti tragjik në Klinë: Dyshohet se ish-futbollisti i Dukagjinit vrau vëllain pas një mosmarrëveshjeje

21/03/2026 20:34

Faruk Isufi nga Klina ka ndërruar jetë pas të shtënave me armë zjarri në fshatin Bokshiq.

Për vrasjen dyshohet vëllai i tij, Jetmiri Isufi, ish-futbollist i KF Dukagjinit, pas një mosmarrëveshjeje verbale.

Tanimë, lidhur me rastin është deklaruar edhe Prokuroria Themelore në Pejë, nga ku është njoftuar se i dyshuari është arrestuar dhe se i njëjti me urdhër të prokurorit të shtetit është ndaluar për 48 orë.

‘’ Viktima është dërguar për në Spitalin Rajonal të Pejës për trajtim mjekësor, mirëpo si pasoje e plagëve të rënda viktima ka humbur jetën. Vdekjen e viktimës e ka konstatuar mjeku kujdestar nga Spitali Rajonal i Pejës’’, thuhet mes tjerash në njoftim.

Nga prokuroria bëhet e ditur edhe se, në vendngjarje kanë dalë të gjitha njësitet relevante policore, Prokurori i Shtetit nga Departamenti i Krimeve të Rënda, të cilët kanë sekuestruar armën e cila dyshohet që është përdorur në rast dhe prova të tjera relevante.

March 21, 2026

Gazetari i FAZ nuk i ndahet Kosovës për Bordin e Paqes,...

March 21, 2026

Tragjike: Një grua në Gjakovë vdes pasi ra nga Ura e Moglicës

March 21, 2026

Ukraina bisedime me ShBA-të, Zelensky: Të vazhdojmë përpjekjet diplomatike – askush...

March 21, 2026

Ministrat e Jashtëm të G7 premtojnë masa për furnizimin global me energji

March 21, 2026

Fajin nuk e ka Dekreti ligjor, fajin e ka vullneti i...

March 21, 2026

SHBA bombardon objekt iranian, dobësohet kërcënimi ndaj Ngushticës së Hormuzit...

Lajme të fundit

Gazetari i FAZ nuk i ndahet Kosovës për...

Tragjike: Një grua në Gjakovë vdes pasi ra nga Ura e Moglicës

Ukraina bisedime me ShBA-të, Zelensky: Të vazhdojmë përpjekjet...

Ministrat e Jashtëm të G7 premtojnë masa për furnizimin global me energji