Rasti në Graçanicë, Sveçla: Direktiva të orkestruara nga Serbia

Lajme

19/05/2026 23:16

Ministri në detyrë i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, ka përshëndetur arrestimin e 7 serbëve në Graçanicë, të dyshuar për ndikimin në vullnetin e lirë të votuesve.

Me këtë rast, Sveçla u zotua se, institucionet e Republikës së Kosovës do të veprojnë me vendosmëri ndaj çdo përpjekjeje për të frikësuar qytetarët dhe për të deformuar vullnetin e tyre politik.

“Akte të tilla, që targetojnë drejtpërdrejt qytetarët e komunitetit serb në Kosovë, burojnë nga direktiva të orkestruara nga Serbia, të cilat cenojnë pluralizmin politik dhe rendin demokratik në vendin tonë” shkroi ai.

Postimi i plotë:

