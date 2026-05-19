Mustafa – Konjufcës: Një grua mund të jetë frizerkë, nënë e presidente, por dikush që ofendon gratë veç burrë jo
Ministri në detyrë i Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Glauk Konjufca, gjatë një tubimi me qytetarë ka ofenduar rëndë presidenten Vjosa Osmani. Ai ka rënë pre e një ofendimi që i bëhet Vjosa Osmanit në rrjete sociale duke u quajtur “frizerkë”.
Për këtë ka reaguar Besian Mustafa nga LDK-ja, i cili ka thënë se një grua mund të jetë frizerkë, nënë dhe presidente, por ka shtuar që ata që ofendojnë gratë vetëm burra nuk janë.
“Një grua mundet me qenë edhe frizerk, edhe nanë, edhe Presidente. Ata që i ofendojnë gratë veq burra kurrë jo”, ka thënë Mustafa