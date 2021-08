Rasti i vrasjes së 18 vjeçares që tronditi Kosovën, çka dihet deri më tani?

Ajo dyshohet që është dërguar aty nga dy persona, të cilët pastaj kanë ikur nga vendi ngjarjes, shkruan lajmi.net.

Pasi mjekët në spital e kanë konstatuar vdekjen e viktimës, Policia e Kosovës ka filluar mbledhjen e informacionit për kërkimin e dy personave që dyshoheshin se e kanë dërguar viktimën në spital.

Policia ka arritur gjatë ditës së djeshme të siguronte pamje nga kamerat e sigurisë në spital, ku shiheshin dy personat e dyshuar dhe gjithashtu vetura me të cilën e kishin sjellur vajzën në spital.

I dyshuari i parë, Arbër Sejdiu, ishte arrestuar dje, ndërsa i dyshuari tjetër, Dardan Krivaqa, vazhdon të jetë në arrati.

Daja i viktimës 18-vjeçare, Marigona Osmanit, ka deklaruar për media se viktima ka qenë duke bashkjetuar me të dyshuarin që është në arrati dhe kishin marrë bekimin nga familja e viktimës për martesën e tyre.

Ai ka deklaruar se familja e viktimës kanë qenë në dijeni se bashkëshorti i vajzës së tyre ka të kaluar problematike, por se kanë menduar se shkaku i dashurisë mes tyre nuk do të ketë probleme, duke thënë se edhe vetë çifti janë deklaruar se po kalojnë mirë.

Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Ferizaj, Shukri Jashari, në një konferencë për media ka deklaruar se i dyshuar për vrasjen e 18-vjeçares, i cili është në arrati, dyshohet edhe për një numër të madh të veprave penale të mëhershme.

Jashari ka thënë se i arratisuri do të arrestohet shumë shpejtë nga ana e policisë, ndërsa ka bërë të ditur se ka edhe gjëra të sekuestruera nga banesa e të dyshuarit.

Ndaj të dyshuarit Arbër Sejdiu është vendosur tashmë masa e paraburgimit, për shkak se dyshohet për bashkëkryerje të veprës “Vrasja e rëndë” nga neni 173 paragrafi 1 nën paragrafi 1.4 dhe 1.8 me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

“Sipas kërkesës së Prokurorisë, ekziston dyshimi i bazuar se i pandehuri A.S.,më 22 Gusht 2021, gjatë gjithë kohës ka qenë i pranishëm në vendin e ngjarjes kur i pandehuri tjetër D.K., ka ushtruar dhune psikike dhe fizike ndaj tashmë të ndjerës, ku, me këtë rast i njëjti (A.S.) ka kontribuar në mënyrë të drejtëpërdrejtë në kryerjen e veprës penale, gjegjësisht në vdekjen e të ndjerës, ku më pas të njëjtën e dërgojnë dhe e lënë në Spitalin e Përgjithshëm në Ferizaj, pa shenja jete, ndërsa dy të pandehurit ikin në drejtim të panjohur, me çka në bashkëkryerje kryen veprën penale “Vrasja e rëndë” nga neni 173 paragrafi 1 nën paragrafi 1.4 dhe 1.8 me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK)”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë.

Deri më tani është raportuar se i dyshuari tjetër, Arbër Sejdiu, i cili ndodhet në paraburgim, nuk ka deklaruar asgjë në lidhje me rastin e vdekjes së 18-vjeçares, por ka thënë se vetëm i ka dëgjuar disa të bërtitura. /Lajmi.net/